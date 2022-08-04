Habertürk yazarı Güntay Şimşek: Akkuyu'da Türk şirketinin korunması gerekiyor

"Akkuyu'da Türk şirketinin korunması gerekiyor" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rus devlet şirketi Rosatom’un, ana yüklenici/yapımcı olan Rus Titan 2 ve Türk şirketi İçtaş Joint Venture ile ortaklığı olan sözleşmeyi feshetmesiyle, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde inşaat durmuştu.

Yaşananları Bloomberg HT'de değerlendiren Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Anlaşmanın detaylarında Türkiye'nin bir know-how kazanması, bu konuya temas eden bir ülke olarak şirketlerini ve mühendislerini yetiştirmesi de hedefleniyordu. Büyük çoğunluğu Türkiye'den tedarik edilecek malzeme ve insan kaynağının da altı çiziliyordu. Ama şimdi Ruslar, Türkleştirilmiş bir Rus şirketini koyuyorlar. Yani sermayesi Rusya'ya ait. Dolayısıyla siz IC İçtaş İnşaat A.Ş.'yi çıkardığınızda bunun yerine koyduğunuz şirketle Türkiye'nin hiçbir şey öğrenme şanlı olmuyor." dedi.

Şimşek şöyle devam etti: "IC İçtaş İnşaat A.Ş.'yi Türkiye öneriyor Ruslar da kabul ediyor. Yüzde 50 yüzde 50 ana yükleyici oluyorlar. Bizim şirketimiz devre dışı bırakılınca Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti elde etme imkanı olmuyor. Bizim mühendisler devre dışı kalıyor. Bize kalacak iş montaj ve onların gösterdikleri taşeronluk gibi işler olacak.

Bakanlık 3 gün önce sanki 2 şirket arasında bir tartışma varmış gibi açıklamada bulunmuştu. Ancak o şekilde değil. Bir defa iki ülke arasındaki anlaşmaya ters bir durum var. İkincisi Türkiye'nin bir kabiliyeti kaybetmesi söz konusu. Üçüncüsü, Rusya'daki ilgili birimin yazdığı mektuba göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haberinin olmadığı veya Rus şirketinin başındaki kişilerin bir aksiyonu, atraksiyonu gibi bir durum görünüyor. Sanki kaynak kullanımında Türkler olmasın, her şey tamamen Rusların kontrolünde olsun diye bir adım atılıyor. Dolayısıyla anlaşmaya uygun bir şekilde bizim Türk şirketlerinin korunması gerekiyor. Bu iş artık bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında bir kez daha vurgu yapılarak çözülmesi gereken bir boyut kazanmış durumda."