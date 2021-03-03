Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ülkelerine hizmet edecek projenin yapımında görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor
AA

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de görev yapan genç Türk mühendisler, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Nükleer Güvenlik Birimi Fiziksel Hesaplamalar Başuzmanı Abdullah Safa Duman, gazetede gördüğü haber üzerine Akkuyu NGS'ye başvurduğunu söyledi.

Başvuru sonrasında zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Duman, "Eğitim süreci öncesi de zorluydu. 2011'de 9 bin aday arasından belirli yazılı ve sözlü sınavlar sonrasında 50 kişi seçildi. Daha sonra Rusya'da bir yıl hazırlık eğitimi aldık. Ardından 5,5 yıl lisans ve yüksek lisans eğitimi aldık." diye konuştu.

Duman, eğitim sürecinde nükleer yakıtlar alanıyla ilgilendiğini ve şu anda da santralde bu bölümde çalıştığını anlattı.

Nükleer enerji alanında Türkiye'ye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Duman, şöyle devam etti:

"Bu projenin, hem ülkenin nükleer amacına ulaşabilmesi hem de teknolojik alanların geliştirilmesine önemli katkısı oldu. Kendi alanımda daha da profesyonel olup ülkemizi dünya çapında temsil etmek istiyorum. Akkuyu NGS'de de çalışmak bizim için önemli. Ülkemizin nükleer rüyasını gerçekleştiriyor olmak tarif edilemez bir gurur. İlk ünitemizin 2023'te tamamlanması planlanıyor, biz de o zamanki çalışmaya yönelik kendi altyapımızı hazırlıyoruz. Gerekli ekipmanları sipariş ediyoruz, kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız programları geliştirmeye çalışıyoruz."

- "İlk hedefim nükleer enerji alanında ülkemin gelişmesi için çalışmalar yapmak"

Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Başuzmanı Ebru Adıgüzel de bu alanda eğitim aldığını, yaklaşık bir yılda ileri derecede Rusça öğrendiğini dile getirdi.

Adıgüzel, nükleer enerjinin sürdürülebilirliği ve kesintisizliği açısından tüm dünyada gerekli en temiz enerji kaynağı olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, küçük bir alanda çok yüksek derecede enerji elde edebilirsiniz. Evler, hastaneler ve altyapılar her zaman kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar. Bunu da en iyi sağlayacak nükleer enerjidir. Şu an buradaki ilk beton atımını hatırlıyorum. Büyük heyecan duymuştuk. Akkuyu NGS'de çalışmak gurur verici. Halkımız da büyük heyecan içerisinde. Onları doğru bilgilendirdiğimiz için şu an korkusuzlar, çok istekliler. İnsanları doğru kaynaklardan doğru bilgiler vererek bilinçlendireceğimize inanıyorum. Çalıştığım departmanda kariyer basamaklarını atladıktan sonra Türkiye'de bilgilerimi, tecrübelerimi herhangi bir üniversitede nükleer alanını öğrencilere aktarmak istiyorum. İlk hedefim bu alanda ülkemin gelişmesi için çalışmalar yapmak. Daha sonra ise Uluslararası Atom Enerji Kurumunda nükleer güvenlik departmanında çalışmayı hedefliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çello sanatçısı Jamal Aliyev 'Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeni'nden biri oldu
KÜLTÜR-SANATGenç sanatçı Jamal Aliyev'e büyük onur
Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı
KÜLTÜR-SANATYeniden açıldı
Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe
KÜLTÜR-SANATGeleceğin Sineması jürisi
Türk sineması Berlin'de tanıtılacak
KÜLTÜR-SANATTürk sineması Berlin'de tanıtılacak
Borusan Sanat bu hafta iki muhteşem konserle baharı karşılıyor
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta 'Baharı Karşılama'
Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu Çehov'un 'Ayı'sıyla Dijital Sahne'de
KÜLTÜR-SANATÇehov'un 'Ayı'sı Dijital Sahne'de
'Süper Öğretmen' oyunculuk teklifi alıyor
KÜLTÜR-SANAT'Süper Öğretmen'e oyunculuk teklifi
Kazakistan'da Türkçe Kurslarına Rekor Başvuru
KÜLTÜR-SANATTürkçe Kurslarına Rekor Başvuru
Türkiye ve Azerbaycan arasında Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
KÜLTÜR-SANATProtokol imzalandı
Moujan Rajaei: 'Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?
KÜLTÜR-SANATRus Moujan Türkiye'yi temsil edecek