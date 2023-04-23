AKM'de 23 Nisan coşkusu

Birbirinden çarpıcı etkinlikler ve sanatın pek çok dalıyla 17 Nisan’dan bu yana rengarenk görüntülere sahne olan AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda coşkuyu katladı. Resmi kutlamalara da sahne olan Atatürk Kültür Merkezi, tüm güne yayılan dopdolu programıyla çocukların bayram sevincine ortak oldu.