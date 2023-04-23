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AKM'de 23 Nisan coşkusu

AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan kutlamalarıyla rengarenk görüntülere sahne oldu

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  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    Atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri, danslar ve animasyonlarla 17 Nisan’dan bu yana çocukları ağırlayan AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan kutlamalarıyla rengarenk görüntülere sahne oldu.
  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    Farklı ilçelerden yüzlerce öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin katılımıyla resmi kutlamaların da yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi, tüm gün süren etkinliklerle bayram coşkusunun adresi oldu.
  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    Birbirinden çarpıcı etkinlikler ve sanatın pek çok dalıyla 17 Nisan’dan bu yana rengarenk görüntülere sahne olan AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda coşkuyu katladı. Resmi kutlamalara da sahne olan Atatürk Kültür Merkezi, tüm güne yayılan dopdolu programıyla çocukların bayram sevincine ortak oldu.
  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    Çocuklar, Kültür Sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çaldı, mozaik duvarda tek tek çekilen fotoğraflarıyla bir tablonun parçası oldu, AKM Açık Hava Sahnesine kurulan çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyretti.
  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    AKM Açık Hava Sahnesinde gerçekleşen ‘Kukla Senfoni’ konseriyle bayramın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, AKM Çocuk Sanat Merkezinde Türkiye’nin ilk çocuklara özel interaktif talk şovu “Anlat Anlat Show”a katıldı. Ebeveyn ve çocuk tiyatrosu “Çinyo ile Markonyo” AKM Tiyatro Salonunda, ‘Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey’ filmi Yeşilçam Sinemasında katılımcılarla buluştu.
  • AKM'de 23 Nisan coşkusu

    Küçük sanatçılar, AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Marakas Yapımı’, ‘Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum’, ‘Hayalimdeki Tabağı Tasarlıyorum’, ‘Çocuklar İçin Yaratıcı Drama’, ‘Erken Müzik’, ‘Resim Sevinci’ ve ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’ gibi pek çok atölyede hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de eğlendi.

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