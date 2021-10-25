AKM'de ‘Mozaik’ konseri

Türk Müziği alanında yapılmış en iddialı sahne performansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış haftası etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşturulmaya hazırlanıyor. İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek olan ‘Mozaik’ adlı dev konserde, Türk müzik kültürünün farklı renkleri, eşsiz bir sahne şovu ve teknolojiyle birleşerek izleyiciye büyüleyici anlar yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı koro ve topluluk sanatçılarından oluşan yüz elli kişinin ortak çalışmasıyla gerçekleşecek olan gösteride, klasik Türk Müziği'nin çok sevilen eserleri, halk müziği ezgilerine bağlanacak, sema ayinlerinin ruhu, zikirlerin heyecanıyla bütünleşecek, semahlardaki coşku, nefes ve deyişlerle süslenecek. Halk dansları topluluğunun sanatçıları, zeybekten köçekçeye uzanan motiflerle Anadolu kültürünün ritmini yansıtacaklar.

Duygunun ve ritmin yoğun yaşandığı bu bütünlüğün izleyenler üzerindeki etkisi, teknolojinin imkanları kullanılarak zirveye çıkarılacak. Hologram teknolojisi ile büyük mutasavvıflar Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli sahnedeki gösterinin arasına katılacak ve sahnedeki müziğe sanal varlıklarıyla eşlik edecekler. Ayrıca halk şairi Aşık Veysel, aynı teknolojiyle sahneye getirilerek kendi sesiyle bir şiirini seslendirecek.