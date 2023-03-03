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AKM'de müzik söyleşileri başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu, Türkiye'nin en kapsamlı caz mecralarından Cazkolik'in kurucusu Feridun Ertaşkan moderatörlüğünde mart ayı boyunca birbirinden ilgi çekici müzik söyleşilerine ev sahipliği yapıyor. Ertaşkan, farklı konu ve konukları ile müzikseverleri geçmişten günümüze müzikal bir yolculuğa çıkaracak

AKM'de müzik söyleşileri başlıyor
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AKM Müzik Platformu mart ayında müzik sohbetlerinin adresi olacak. Türkiye'nin en kapsamlı caz mecralarından Cazkolik'in kurucusu Feridun Ertaşkan, birbirinden değerli konuklarını müzikseverlerle buluşturacak.

Dünya Kadınlar Günü’nde 'Kadın Müzisyen Olmak'
İlki 8 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek söyleşinin konuğu Ludus Ensemble'ın keman sanatçısı ve çocuk kitabı yazarı Göknil Özkök Sezener olacak. AKM Müzik Platformunda saat 18.00’de başlayacak söyleşide 'Kadın Müzisyen Olmak' başlığı tüm yönleriyle ele alınacak.

Dr. Selçuk Alimdar ile 'Osmanlı'da Batı Müziği'
AKM Müzik Platformunda 22 Mart Çarşamba günü yapılacak bir diğer söyleşinin konuğu ise “Osmanlı’da Batı Müziği” kitabının yazarı Dr. Selçuk Alimdar olacak. Alimdar’ın doktora tezi olarak yazdığı kitap ekseninde 19. yüzyıl İstanbul'unda saraydan gündelik hayata Batı müziğinin serüveni konuşulacak.

Zilciyan Zillerinin 400 Yıllık Tarihi
Ülkemizde caz müziğin en başarılı temsilcilerinden Turgut Alp Bekoğlu da 29 Mart Çarşamba günü AKM Müzik Palatformunda müzikseverlerle buluşacak. “1623'ten 2023'e: Zilciyan Zillerinin 400 Yıllık Tarihi” başlığıyla yapılacak sohbette, dünya müzik piyasasında önemli bir yere sahip olan Zilciyan zillerinin hikâyesi anlatılacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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