AKM'de Paco de Lucía’ya saygı konseri

Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getiriyor.

Paco de Lucía’nın ölümsüz eserleri “EntredosAguas” ve “Zyryab”, ChickCorea’nın efsane parçası “Spain” gibi unutulmaz eserler, bu konserin en önemli parçaları arasında yer alıyor.