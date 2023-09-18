AKM'de sezon açıldı

Şef Mehmet Güntekin'in yönettiği, Atakan Akdaş'ın gazelhanlığını yaptığı konserde Muhayyer makamından parçalar seslendirildi.

Atakan Akdaş'ın klasik ve neoklasik dönemlerden seçtiği dört hicaz eseri müzikseverlerle buluşturduğu konserde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanıyla, Murat Bağdatlı da uduyla Nuri Halil Poyraz ile Hasan Özçivi'ye ait iki saz eserini yorumladı. Yaklaşık iki saat süren 'Muhayyer' konseri, Türk sanat müziği sevenlerin beğenisini topladı.