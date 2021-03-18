AKM inşaatında korkutan anlar!

Taksim'de inşası süren AKM'de dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu.
DHA'nın haberine göre yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.
Öte yandan çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.
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