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STRES VE DEPRESYONA BAĞLI KAŞINTI

Stres ve depresyona bağlı kaşıntılı ve alerjik hastalıklarda kaşıntı ve alevlenmelerin genellikle akşamları daha çok arttığına işaret eden Dursun, şunları kaydetti: "Özellikle çocukluk çağında yaşanan korku, kıskançlık, endişe ve üzüntüler deri hastalıklarını erken yaşlarda tetiklemekte ve ilerleyen yaşlarda daha ağır seyretmesine neden olmaktadır. Ayrıca stres ile hormonal yapı değişiyor ve bağışıklık sistemi baskılanıyor. Bu da iç organ hasarlarıyla birlikte deride başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Strese bağlı hormonal değişiklikler deride yaşlanmayı artırıyor, lekelenmeleri çoğaltıyor (melazma) veya azaltıyor (vitiligo-ALA hastalığı),aşırı kıllanmaya neden oluyor, saç, tırnak gelişim bozukluklarına yol açabiliyor. Bağışıklık sistemindeki bozulmalar da deri iltihaplarını, uçuk çıkışını, sivilce artışını sağladığı gibi kollajen doku hastalıklarını tetikleyebiliyor."