AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 15.09.2024 - 00:09 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:09 facebook

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