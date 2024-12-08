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        AKOM'dan yağış uyarısı

        AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:00
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        AKOM'dan yağış uyarısı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

        Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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