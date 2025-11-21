Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Akören – Manisa Kaç Kilometre? Akören – Manisa Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Akören – Manisa Kaç Kilometre? Akören – Manisa Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Manisa il sınırları içinde yer Akören yerleşimi ile Manisa şehir merkezi arasında seyahat planlayanlar için mesafe ve yolculuk süresi her zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle seyahat etmeyi sevenler bu lokasyonlar arasında yolculuk yapmak isteyenler tarafından Akören – Manisa kaç km sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Bizde bu yazımızda sizler için; Akören – Manisa mesafe ne kadar ve Akören – Manisa ne kadar sürede gidilir gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Derlediğimiz yazımızda Akören'den Manisa'ya ulaşım ile ilgili merak edilen tüm detaylar burada…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akören – Manisa Kaç Kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akören – Manisa Kaç Kilometre?

        Akören Köyü’nden Manisa şehir merkezine giden kara yolu rotasında mesafe yaklaşık 78 kilometre civarındadır. Bu, köy ile Manisa merkezi arasındaki tipik karayolu bağlantısını yansıtan bir mesafedir ve özel araçla seyahat edenler için önemli bir referans noktasıdır. Bu uzaklık, günlük ulaşım, ziyaret ya da ticari seyahat planı yapan biri için makul bir mesafeyi ifade eder. Köyün coğrafi konumu da bu mesafeyi doğrular niteliktedir. Enlem ve boylam bilgilerine göre Akören, Manisa il sınırında yer alıyor ve il merkezi ile olan uzaklığı önemli ama aşırı uzun sayılmayacak bir düzeydedir. Bu sayede Akören’den Manisa merkeze yapılan yolculuk, hem kırsal hem şehir içi dinamikleri barındıran bir rota olarak değerlendirilir.

        Akören – Manisa Mesafe Ne Kadar?

        Akören – Manisa kaç kilometre sorusunun beraberinde Akören – Manisa mesafe ne kadar sorusu gelir… Bu sorunun yanıtı ise yalnızca kilometrenin ötesine geçerek yolun niteliği, kullanılan yollar ve sürücü için planlama gerektiren koşulları kapsar. 78 kilometrelik mesafe, uzun bir rota olmamakla birlikte araçla yapılacak sürüşlerde planlama yapılması gereken bir uzunluktur. Yolun bir kısmı kırsal karayolları olabilir, bazı segmentler ise daha geniş ve şehir bağlantılı yollardan oluşabilir. Bu mesafeyi kat ederken yakıt tüketimi ve molalar önemli faktörler haline gelir.

        78 km gibi bir uzaklık, çoğu araç için tek depoyla tamamlanabilir, ancak sürücünün mola stratejisi oluşturması fayda sağlar. Yol boyunca duraklanabilecek noktaların önceden belirlenmesi, sürücünün konforunu artırır ve güvenliği destekler. Özellikle köyden merkeze çıkarken ya da geri dönerken trafik durumu değişebilir. Sabah erken saatlerde ya da akşam üzeri dönmek, yoğun saatlerdeki sıkışıklığı azaltabilir. Ayrıca, köy‑şehir bağlantısında yol profili da önemli olabilir. Bazı yollar virajlı ya da yamaçlı olabilir; bu durum hız kontrolünü ve sürüş güvenliğini etkiler. Bu tip yol koşullarında sürücülerin dikkatli olması ve uygun sürüş temposu belirlemesi önemlidir.

        Akören – Manisa Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Seyahat süresi açısından Akören – Manisa ne kadar sürede gidilir sorusu planlama açısından yolcular ve sürücüler için kritik bir konudur. 78 kilometrelik mesafeyi özel araçla kat etmek için ideal koşullar dikkate alındığında tahmini sürenin 1 saat 10 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişebileceğini sizlere belirtelim. Elbette bu tahmin, sürücünün normal bir hızda seyretmesi, olağan yol koşullarında olması ve molaların sınırlı tutulduğu bir senaryoya dayanmaktadır.

        Gerçekte ise sürüş süresi bazı değişkenlere göre farklılaşabilir. Kırsal kesimlerdeki yollarda virajlı kısımlar, hızın düşük tutulmasını gerektirebilir. Ayrıca köy çıkışı ve şehir girişinde yol durumu, kavşaklar ya da yerleşim noktaları sürüşü yavaşlatabilir. Trafiğin daha yoğun olduğu zamanlarda, örneğin sabah işe gidiş ya da akşam dönüş saatlerinde sürüş süresi planlanan zamanın üzerine çıkabilir. Yolculuk sırasında kısa mola verme tercihi sürüş süresine ek zaman ekleyebilir. Dinlenme ihtiyaçları, su veya atıştırmalık molaları sürüş esnasında ek süre oluşturabilir, ancak bu molalar yol güvenliğini artırmak açısından stratejik olarak düşünülebilir. Eğer toplu taşıma ile gidilecekse, minibüs ya da dolmuş gibi araçlar kullanılabilir. Bu tip bir yolculukta durak sayısı, yolcu biniş-birimi ve güzergâh üzerindeki duraklama noktaları toplam süreyi artırabilir. Böyle bir senaryoda yolculuk süresi özel araca kıyasla biraz daha uzun olabilir ve planlama yapılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama