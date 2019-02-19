AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etti

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinden bir gün önce TBMM Başkanlığı'ndan istifa etti. TBMM'nin yeni başkanını belirlemek için, 24 Şubat Pazar günü TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak.

Anayasa uyarınca, yeni başkan seçilene kadar TBMM Başkanlığı'na, "en yaşlı üye" sıfatıyla MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan vekalet edecek. Yıldırım'dan boşalan TBMM Başkanlığı için kimin aday gösterileceği konusunda gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, AKP kulislerinde de adaylık için 4 isim ön plana çıktı.

Belediye başkan adaylığı gündeme gelince, istifa edip etmemesi tartışma konusu olan Yıldırım, özellikle muhalefetin bu konuyu gündemleştirmesi ve istifa tartışmasının adaylığının önüne geçmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde istifa edeceğini açıklamış ve tarih olarak da 18 Şubat'ı işaret etmişti.

Yıldırım, akşam saat 20.00'de milletvekillerine verdiği "veda yemeği"nden sonra istifasını açıkladı. Yıldırım geçen hafta da Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle son toplantısını yaparak veda etmişti.

Yemek sonrası istifa etti

Yıldırım, milletvekillerine verdiği yemeğin ardından bir konuşma ile istifasını duyurdu. "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" diyen Yıldırım, yemekten sonra yapacağı ilk işin istifasını TBMM Başkanlığı'na sunmak olduğunu ifade etti ve ardından da istifasını sundu.

Yıldırım sabah saat 9.00'da da yeni başkan seçilene kadar Meclis Başkanlığı'na vekalet edecek olan Celal Adan'a görevi teslim edeceğini bildirdi.

Seçim takvimi başlıyor

Yıldırım'ın istifası yarın (19 Şubat) TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra resmileşmiş olacak ve Meclis Başkanlığı için seçim süreci de başlamış olacak. Anayasa ve TBMM İçtüzüğüne göre, başkan adayları istifayı izleyen 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunabilecek. Bu takvime göre başvuru süresi 23 Şubat'ta saat 17.00'de dolacak.

Anayasa gereği siyasi parti grupları aday gösteremiyor, başkan adaylarının bireysel olarak başvuruda bulunması gerekiyor. TBMM Genel Kurulu da başkanlık seçimi için 24 Şubat Pazar günü toplanacak. Başkanlık seçiminin birinci ve ikinci turunda, seçilebilmek için üye tam sayısının dörte üçü, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. İlk üç turda hiçbir aday gerekli oy çoğunluğuna ulaşamazsa, 4. turda en fazla oyu alan isim TBMM Başkanı seçilecek.

Yeni başkanın 3. turda seçilmesi bekleniyor

Parlamentodaki sandalye sayısı dikkate alındığında, yine AKP'li bir milletvekilinin başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yaptığı AKP'nin Meclis Başkan adayına destek vermek için aday çıkarmayacaklarını açıklamışlardı. Parlamentoda AKP'nin 291, MHP'nin ise 49 sandalyesi bulunuyor. Bu tabloya göre de yeni Meclis Başkanı'nın, üçüncü turda seçileceği hesaplanıyor.

AKP'de kimler konuşuluyor?

TBMM Başkanlığı için Erdoğan'ın kararı beklenirken, kulislerde 4 isim konuşuluyor. Halen AKP Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı şu anda en şanslı isim olarak gösterilirken, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı'nın isimleri de ön plana çıktı. Ancak Erdoğan'ın aday belirlerken, MHP'nin hassasiyetlerini de dikkate alacağına işaret ediliyor.

MHP'nin, geçmişte Yazıcı ve Kurtulmuş'a, ittifak karşıtı açıklamaları, Bozdağ'a da "Andımız" tartışması nedeniyle rezerv koyduğu biliniyor. MHP'de kendisi de ülkücü kökenli olan Naci Bostancı'nın adaylığına ise sıcak bakılıyor. MHP kaynakları, gerek ülkücü kökeni, gerekse parlamento deneyimi dikkate alındığında, Bostancı'ya gönül rahatlığıyla oy verebileceklerini ifade ediyorlar.

Muhalefet partileri de adaylarını bu süreçte netleştirecek. CHP'de adaylık için Grup Başkanvekili Engin Altay'ın aday gösterilmesi bekleniyor.