Akraba ziyaretinde cinayete kurban gitti 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da Medeni Nazlı (58), ziyarete gittiği akrabalarının evinde maskeli kişilerin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Naz Eden Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kozan ilçesindeki yeğeni E.N.'nin evine ziyarete gelen Medeni Nazlı, geceyi burada geçirdi. Nazlı'nın yeğeni ile birlikte kaldığı eve sabah saatlerinde plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişiler geldi.

AMCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Maskeli kişilerin eve düzenlediği silahlı saldırıda Medeni Nazlı hayatını kaybetti. Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.'nin ise olaydan yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Medeni Nazlı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüphelilerin kimlikliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.