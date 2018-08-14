Akranes - Fram maçı öncesi rakamlar

Akranes ve Fram, 14 Ağustos 2018 Salı günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Akranes 33 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Fram 20 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Akranes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fram son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Akranes kazanır 1.25, berabere biter 4.30, Fram kazanır 5.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Akranes son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 4-0 kazandı.

Fram, Valur karşılaşmaında 0-4 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Akranes, 21 gol attı ve 3 gol yedi.

Fram ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fram, 13 gol atarken 12 gol yedi.

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