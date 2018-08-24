Akranes - Handknattleiksfelag düellosu

Akranes ve Handknattleiksfelag, 24 Ağustos 2018 Cuma günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Akranes 39 puanla 1. sırada, Handknattleiksfelag 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Akranes son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Handknattleiksfelag son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 208 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Akranes kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Handknattleiksfelag sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Akranes son haftadaki Vikingur Reykjavik müsabasında 2-3 kazandı.

Handknattleiksfelag ise Akranes karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Akranes, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 3 gol yedi.

Handknattleiksfelag, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Handknattleiksfelag 13 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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