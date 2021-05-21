Akrep dizisinin 22. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ahmet’le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanır. Akrep 23. yeni fragman yayınlandı! Akrep 22. son bölüm..

AKREP 23. FRAGMAN YAYINDA

— STAR TV (@startv) May 20, 2021



AKREP 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras ve Ayşem’in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD’ye gitmeye karar verir. Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamaz ve Aras’a giderek Duru’yu kalmaya ikna etmesini ister. Ancak Aras, beklenenin aksine Ayşem’e evlenme teklif eder. Aras’ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem’in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras’ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinden sonra ise Aras’a beklenmedik bir teklif sunar.

Ferda, Efe’yi Ahmet’e karşı doldurur. Efe’nin Merve’ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet’in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe’ye güvenini kaybeden Ahmet’in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmez. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe’yi çekip vurur.