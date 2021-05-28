Star TV'de ekrana gelen, Akrep dizisinin yeni bölümü sonrası gözler 24. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

AKREP 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

AKREP 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda’ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda’yı suçlar. Ancak ne Perihan’ın ne Ferda’nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet’i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet’i ortadan kaldırmak için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet’in hayatına son vereceklerdir.

Ayşem, Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru’yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru’ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem’i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan’a söyler. Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.