Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Akrep'in 13. yeni bölümü sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

AKREP DİZİSİ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan’ın Merve’yi eve getirmesi herkesin tepkisini alır. Özellikle Duru, annesini katilinin kızı ile aynı evde yaşamak istemediğini söyleyerek Perihan’la kavga eder ve bir seçim yapmasını ister. Perihan’dan istediği yanıtı alamayan Duru, hamile olduğunu ve Hakan’la evleneceklerini açıklayarak herkesi şoke eder.

Ferda hapishanede saldırıya uğrayınca azmettiricinin Perihan olduğunu düşünen Ayşem suç duyurusunda bulunur. Ailesini bir arada tutmaya çalışan Perihan, bu haberle şok olur ve Ferda’nın durumuna üzülür. Merve, haberi alınca hastaneye koşar ancak Ferda’nın tüm çabasına rağmen annesini affetmez. İyileştikten sonra hapishaneye dönen Ferda kendisine saldıran mahkumdan saldırının arkasında kimin olduğunu öğrendiğinde şok olur.

Ferda nihayet hapisten çıktığında yıllardır görmediği ve unutmak istediği, geçmişin hesabını sormaya kararlı Ahmet’le karşı karşıya kalır.

AKREP DİZİSİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.