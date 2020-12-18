Star TV'de geçen hafta yayın hayatına başlayan Akrep dizisi ilk bölümü ile tam not aldı. Diziseverler Akrep oyuncuları hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki Akrep dizisinde kim kimdir? İşte Akrep dizisi oyuncuları isimleri...
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI
Perihan karakteri: Demet Akbağ
Ferda karakteri: Evrim Alasya
Ferit karakteri: Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz
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