Akrobasi pilotu baba kız

AA

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 29 yaşındaki Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Atatürk'ü anmak için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nden saat 08.55'te havalandı.Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk Şener, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamındaki saygı uçuşunu saat 09.05'te gerçekleştirerek, tamamladı.