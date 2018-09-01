Akropolis IF - Carlstad United BK rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Akropolis IF, 02 Eylül 2018 Pazar günü Carlstad United BK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Akropolis IF 29 puanla 6. sırada, Carlstad United BK 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Akropolis IF son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Carlstad United BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 626 kodlu maçı oynayanlar; Akropolis IF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Carlstad United BK galibiyet oranı 0.00.

Akropolis IF son hafta oynanan Sollentuna United maçında 2-1 yenildi.

Carlstad United BK, IK Brage Borlange karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Akropolis IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Akropolis IF, kendi sahasında 13 gol attı, 11 gol yedi.

Carlstad United BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlstad United BK, 26 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ