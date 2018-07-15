Akropolis IF - Sandvikens IF maç önü

Akropolis IF ve Sandvikens IF, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 22 puanlı Akropolis IF 7. sırada bulunuyor, Sandvikens IF 15 puana sahip ve 13. sırada. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandvikens IF, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 261 kodlu maçı oynayanlar; Akropolis IF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sandvikens IF galibiyet oranı 0.00.

Akropolis IF önceki hafta Sollentuna United mücadelesinde 2-1 yenildi.

Sandvikens IF ise Vasteras SK FK maçında 3-1 kazandı.

Akropolis IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Akropolis IF, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Sandvikens IF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandvikens IF, 8 gol atarken 8 gol yedi.