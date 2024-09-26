Aksa Enerji, bugün Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği Analist Toplantısı’nda yeni yatırım ve büyüme planlarını paylaştı.

2030 yılı itibarıyla, Avrupa ve Amerika’da yeni pazarlara açılarak varlık gösterdiği alanı 2 kıtadan 4 kıtaya ulaştıracak ve toplam kurulu gücünü de 7 bin 850 MW ile 3 katına yükseltecek. Gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam kurulu gücündeki yenilenebilir enerji payını ise yüzde 28 seviyesine ulaştıracak.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı; “Enerji sektörü, iklim değişikliği nedeniyle yeniden şekillenirken; Aksa Enerji, bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, enerjiye erişimi daha güvenilir ve sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket ediyoruz. 2030 Global Stratejimiz ise geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma vizyonumuzu yansıtıyor.

REKLAM Bu doğrultuda Aksa Enerji olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda stratejimiz kapsamında 4 ayrı lokasyonda devam eden yatırımlarımız var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yoğunlaşacak yeni yatırım kararlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak için daha da hızlanacağız” açıklamasını yaptı. "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" Bu çerçevede 2030 stratejileri kapsamında 5 milyar dolar yatırım ile 1.1 milyar dolar FAVÖK hedefine ulaşma konusunda iddialı olduklarını söyleyen Cemil Kazancı, “Önümüzdeki dönemde kurulu gücümüzü 7 bin 850 MW’a çıkaracak ve küresel pazarlardaki varlığımızı 2 kıtadan 4 kıtaya genişleteceğiz. Portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 28’e yükseltirken, Aksa Enerji olarak çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle daha sürdürülebilir bir dünya için çalışacağız. Tüm bu atılımları 5 milyar dolar değerinde güçlü bir yatırımla mümkün kılacağız” şeklinde konuştu.