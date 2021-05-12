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Ramazan ayında iftar yapıldıktan sonra vakit çok geçirilmeden akşam namazını kılmak zorunludur. Akşam namazı kaç rekat? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte akşam namazı kılınışı tarifi...

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz



3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız



Akşam Namazının İki Rekat Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.