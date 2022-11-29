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Haberler Gündem İnanç Akşam Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekattır? Akşam Namazı Kılınışı, Okunacak Dualar ve Sureler
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Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler

Namaz kılmak, İslam’ın beş şartından ikincisidir. İslâm dininde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere 5 vakit namaz kılınır. Bu içeriğimizin de konusu olan akşam namazı kılınışı, diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Önce farz; ardından ise sünneti kılınır. Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Peki, akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kılınışı, tesbihatı, farzı ve sünnetinin kılınışı ile ilgili detaylı bilgiler için içeriğimizin devamına bakabilirsiniz.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekattır? Akşam Namazı Kılınışı, Okunacak Dualar ve Sureler
Akşam namazı nasıl kılınır?
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Namaz kılmak, İslam dininde farz ibadetleri arasında yer alır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere günde 5 vakit şeklinde namaz kılınmaktadır. Akşam namazı, günün dördüncü vakit namazı olmakla beraber; akşam namazı kılınışı da diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Kadın ve erkek olmak üzere akşam namazı kılınışı, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı hakkında bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır. Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekeriz.
  • Fatiha Suresini okuruz.
  • Kur'an'dan bir sure okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha Suresini okuruz.
  • Kur'an'dan bir sure okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha Suresini okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam Namazının İki Rekat Sünneti Kılınışı

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekeriz.
  • Fatiha Suresini okuruz.
  • Kur'an'dan bir sure okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha Suresini okuruz.
  • Kur'an'dan bir sure okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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