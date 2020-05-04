Akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor - KIRKLARELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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