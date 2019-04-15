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HAMBURGER VE PİZZALAR: Arkadaş toplantıları, gece geç saatlere kadar çalışma gibi durumlarda karnımız acıkabilir. Bu durumu pratik şekilde çözmek için ise hamburger veya pizza sipariş edilir. Oysaki gece yatmadan önce tüketeceğiniz pizza ve hamburger gibi besinler yüksek kaloriye sahip oldukları için vücutta yağ olarak depolanacaktır. Midedeki doğal asitlerin üretimini artırarak mideyi yakar ve gece boyu huzursuz bir uyku uyumanız neden olur.