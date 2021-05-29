Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi NPAMATEM Bağımlılık Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, akşam yemeğini aileleriyle birlikte yiyen çocuklarda dijital bağımlılığın diğerlerine göre daha az görüldüğünü söyledi.

Akşam yemeğini ailesiyle yiyen çocukların dijital bağımlılığı daha az
AA

Doç. Dr. Onur Noyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet vasıtasıyla erişilen ve buna ayrılan zamanın giderek arttığı her davranışın, bağımlılık potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınıyla çocukların ekran karşısında geçirdiği sürelerde artış olduğunu vurgulayan Noyan, bazı çocukların derslerin ardından dijital ekranlarda zaman geçirmek istemediğini ancak bir çoğunun ise internette oyun oynamaya devam ettiğini anlattı.

- "Ebeveynler teknolojik okuryazar olmalı"

Ebeveynlerin günceli yakalayabilmek ve rol model olabilmeleri için iyi bir teknolojik okuryazar olması gerektiğini belirten Noyan, şöyle devam etti:

"Ebeveynlerinin dijital medya kullanımı konusunda daha duyarlı olduğunu bilmeleri, çocukların kendi davranışlarını değiştirmek adına adım atmasına vesile olacaktır. Çocukların telefonu, tableti, bilgisayarı ne zaman ve ne kadar süre kullanabileceği, ne zaman kapatacağı ve hangi oyunları oynayacağı ebeveyn kontrolünde olmalıdır. Aile sınır koymaz ve tutarlı bir şekilde takip etmezse çocukların kendilerini durdurabilecekleri bir fren mekanizmasının olmaması sebebiyle bağımlılık gelişebilme olasılığı artacaktır."

Noyan, konulacak sınırların ilerleyen zamanlardaki sorunların şiddetini belirleyeceğini vurgulayarak, "Bilmediğiniz bir sokakta çocuğunuzu saatlerce başıboş bırakmıyorsanız, dijital medya mecralarında da başıboş bırakmamak gerekir. Yani kontrolsüz bir internet kullanımı, bilmediğiniz bir sokakta çocuğun başıboş kalmasına eş değerdir. Çünkü çocuk oyun oynarken, karşı tarafla yapay bir etkileşim halindedir ve her türlü riske açıktır." ifadelerini kullandı.

- "Teknolojiden uzak bir yemek masası olmalı"

Doç. Dr. Onur Noyan, ailenin tutum ve davranışlarının dijital bağımlılık açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aileleriyle akşam yemeği zamanında sofrada birlikte olan, sohbet eden ve iletişimde bulunan çocukların diğer çocuklara oranla daha az bağımlılık davranışı gösterdiği saptandı. Yani akşam yemeğinde ailesiyle birlikte oturup sohbet edebilen çocuklar hem öz denetim hem otokontrol hem de bağımlılık açısından çok daha iyi bir noktada. Yemek masası teknolojiden uzak bir masa olmalı. Hiçbir şekilde televizyon açık olmamalı, ailenin sohbet ettiği, birlikte zaman geçirdiği ve duygu paylaşımında bulunduğu bir ortam olmalı. Böyle bir ortamda çocukların, gençlerin, ebeveynlerin kendi yaşadıkları olumlu ya da olumsuz olayları aktardıkları bir paylaşım olduğu takdirde, en azından çocuklar, kendilerini anlayan ebeveynleri olduğunu düşünecekler ve kendilerini daha rahat ifade edebileceklerdir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek