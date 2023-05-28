Aksaray Seçim Sonuçları 2023: Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Aksaray başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Aksaray seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.50 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.9 oldu. Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 185.404 oyla yüzde 75.43 - Kemal Kılıçdaroğlu: 60.408 oyla yüzde 24.57 aldı.

Aksaray 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 185.404 oyla yüzde 75.43

Kemal Kılıçdaroğlu: 60.408 oyla yüzde 24.57

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 180.181 oyla yüzde 71.53 - Kemal Kılıçdaroğlu: 56.425 oyla yüzde 22.40 oy oranı elde etmişti.

