Aksaray'da 15 bin hanenin elektriği çöpten

AA

Aksaray'da, kent genelinde toplanan evsel atıkları, şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Armutlu köyüne kurulan Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisi ve biyogaza dönüştürüyor. Tesiste günlük ortalama 400 ton evsel atık işlenirken görüntü kirliliği ve çevreye yayılan kötü koku gibi olumsuzlukların da önüne geçiliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldikten sonra kent merkezinde kalan katı atık depolama tesisinin yenilenmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Yeni ve modern bir tesis ortaya çıktığını dile getiren Dinçer, şöyle konuştu:

"GÜBRE ÜRETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR" "Tesisimiz kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve 372 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Katı atıklar 1,5 yıldır tesisimizde işleniyor. Tesisimiz kendi içinde entegre yapıda ve biyogazla elektrik üretiyoruz. Elektrik üretilip, dağıtım şirketine satılıyor. Ayrıca atıklardan gübre üretmeye ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek yıllardan itibaren üretilen gübreyi park ve bahçelerimizde kullanacağız."

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNDEN DE ELEKTRİK Dinçer, projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildiğini ifade etti. Böylelikle projenin belediye bütçesine yük getirmediğine dikkati çeken Dinçer, "Bu şekilde hem özel sektörü teşvik etmiş hem belediyemiz mali yükten kurtulmuş hem de şehrimize çok güzel bir proje kazandırmış olduk. Ayrıca, tesiste güneş enerji sisteminden elektrik üretmeyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.