Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Aksaray'da 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi Aksaray'da bir TIR'da 9 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:29 facebook

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