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Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak

Aksaray'da merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

Aksaray'da bir köy yarından itibaren karantinaya alınacak
AA

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.Toplantıda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yarın saat 08.00'den 9 Mart Salı günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

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