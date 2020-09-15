Aksaray'da bulunan II. Kılıç Arslan Türbesi restore ediliyor

AA

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Türk tarihi için önemli bir değere sahip türbenin restorasyonuna başladıklarını söyledi.

Osmanlı, "Biz ecdadımızın bıraktığı bütün bu eserleri sahipleniyoruz. II. Kılıç Arslan, tarihimiz için önemli bir isimken Aksaray'daki türbesi de aynı şekilde tarihimiz ve gelecek nesiller için önemlidir. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması adına elimizden gelen hassasiyeti gösteriyor ve gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türbe ve restorasyon çalışmalarını anlatan Nurullah Osmanlı, şunları kaydetti:

"Restorasyon kapsamında halen türbede genel temizlik ve derz işlemleri yapılmakta olup köşk yapısı için dönem örnekleri ve yerindeki izler incelenerek Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yenileme kararları uygulanmaktadır. Restorasyon ve çevre düzenlemesi kararları ve tasarımlarında bir yaşam alanı olarak düşünülen ecdat yadigarı eserlerin 2021 yılının sonlarına doğru halkın ve Aksaray turizminin hizmetine sunulması planlanmaktadır."