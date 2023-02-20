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Aksaray'da depremde hasar gören 3 okul mühürlendi

Aksaray'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra duvarlarında çatlaklar oluşan 3 ayrı okul, mühürlenerek eğitim ve öğretime kapatıldı

Aksaray'da depremde hasar gören 3 okula tahliye| Deprem sebebiyle hangi okullar boşaltıldı? - Haberler
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretime ara verilen Aksaray'da, bugün öğrenciler ders başı yaptı.

Yaşanan depremlerin ardından duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edilen 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kapıları mühürlenerek tedbir maksatlı eğitim ve öğretime kapatıldı. Bu okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ise bölgede bulunan diğer okullarda eğitim öğretime devam edeceği öğrenildi.

1930 Gazi Paşa İlkokulu yetkilileri tarafından velilere yapılan bilgilendirmede ise, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde birer deprem meydana gelmiştir. Deprem sonucu okulumuz duvarlarında daha önce olan çatlaklar netleşmiştir. Yetkili kurumların incelemesi sonucunda okulumuza ağır hasar raporu verilmiş olup okulumuz eğitim öğretime 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Hamit Acar Ortaokulu'nda sabah ve öğlen grubu şeklinde devam edecektir" denildi.

Duvarlarında çatlaklıklar oluşan okullar da gerekli çalışmaların yapılabilmesi için uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

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