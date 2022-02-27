Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kaza, dün akşam saatlerinde Aksaray- Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Burak Çubuk (35) idaresindeki 06 DE 5978 plakalı hafi ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan (30) kontrolündeki 02 ACE 575 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçtaki Mükerrem Ateş (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çubuk ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TIR'ın sürücüsü Aslan, gazetecilere; kırmızı ışıkta bir dakikadan fazla beklediğini, o sırada aracın fren sesini duyduğunu ve sonrasında gelip vurduğunu söyledi.