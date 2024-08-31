Aksaray'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç, çarptığı motosikleti altına alarak yaklaşık 10 kilometre kaçtı. Feci kazada motosiklette bulunan aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi pancar tarlasında yakaladı
Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; İsmail D. (23) idaresindeki hafif ticari araç Aksaray-Konya karayolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek (32) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
ARACIN ALTINA ALDIĞI MOTOSİKLETİ YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ
Sürücü İsmail D, kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi. Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D, girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.
Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALININ DURUMU AĞIR
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özbek hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.