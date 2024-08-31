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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Aksaray'da hafif ticari araç, çarptığı motosikleti altına alarak yaklaşık 10 kilometre kaçtı. Feci kazada motosiklette bulunan aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi pancar tarlasında yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 05:09 Güncelleme: 31.08.2024 - 05:10
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        Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; İsmail D. (23) idaresindeki hafif ticari araç Aksaray-Konya karayolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek (32) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

        ARACIN ALTINA ALDIĞI MOTOSİKLETİ YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

        Sürücü İsmail D, kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi. Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D, girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALININ DURUMU AĞIR

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özbek hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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