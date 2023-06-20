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Aksaray'da iki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aksaray'da iki çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bacağından yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
AA

Aksaray'da çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Hürriyet Mahallesi 4691. Sokak'ta V.T.T. (13) ile E.Y. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y, V.T.T'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; bacağından yaralanın V.T.T, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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