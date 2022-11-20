Kiracı-ev sahibi kavgasında 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Aksaray'da kiracıyla ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da kiracıyla ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kiracı-ev sahibi kavgasında 3 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
AA

Aksaray'da kiracıyla ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada baba ve iki oğlu yaralandı.

Hassas Caddesindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yunus Emre Ö. ile ev sahibi Fevzi A. (30) arasında kira ödemesinin gecikmesi yüzünden tartışma çıktı.

Fevzi A.'nın babası Bayram (72) ve ağabeyi İsmail A.'nın da (37) dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada İsmail A. silahla, Fevzi ve babası Bayram A. da darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Yunus Emre Ö. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kişi Zamiri Nedir? Kişi Zamiri İle İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı Özeti
GÜNDEM Kişi zamiri nedir?
Kısa Çizgi Kullanıldığı Yerler, Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı: Kısa Çizgi Nerelerde Kullanılır?
GÜNDEM Kısa çizgi kullanıldığı yerler
TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kura çekim tarihi!
ÖSYM duyurdu! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli olacak?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi!
Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç, kaç puan almak gerekiyor? Uzman öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı...
Uzman öğretmen maaşları ve maaş farkı 2023 | Uzman öğretmen ne kadar, kaç TL maaş alacak, öğretmen maaşına yüzde kaç zam gelecek?
GÜNDEM Uzman öğretmen maaşları 2023!
Engelli adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
GÜNDEM Yangında engelli vatandaş can verdi
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı yapacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularılar ne zaman, başvuru koşulları ne, kılavuz yayınlandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak!
AUZEF vize sınav sonucu sorgulama: 2022 AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI | 19 Kasım 2022 Cumartesi TOKİ Erzurum ve Gaziantep konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama linki sayfası
GÜNDEM TOKİ Erzurum - Gaziantep kura çekimi canlı yayın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.