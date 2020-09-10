Aksaray'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı

AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde denetim ekipleri ile kentin farklı noktalarında maske, mesafe hijyen kurallarını hatırlatarak vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.Salgınla mücadelenin önemini belirten Vali Aydoğdu vatandaşların maske kullanımı konusunda bilincinin çok iyi olduğunu ifade etti. Denetim sırasında sokakta karşılaştığı, araçlarda bulanan vatandaşlardan maske takmalarını isteyen Vali Aydoğdu bu konudaki hassasiyetin kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.