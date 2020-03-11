Aksaray'da okul ve işçi servisleri dezenfekte edildi

AA

Aksaray Belediyesi, öğrencilerin ve işçilerin kullandığı 223 servis aracında bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almaya devam ediyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye otoparkında düzenlenen programda, salgın hastalıkların bulaşmasını önlenmek amacıyla servis araçlarında çalışma yapıldığını söyledi.

İnsan sağlığına zararlı tüm bakteri ve virüslerin yayılmasını engellemek için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtin Dinçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. Öğrenci servislerinde ve işçi servislerinde yaptığımız kapsamlı dezenfeksiyon çalışması ile öğrencilerimizin ve işçilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğiz."

Konuşmaların ardından ekipler, öğrencilerin ve işçilerin kullandığı 223 servis aracında dezenfeksiyon yaptı.