Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da otomobilin odun yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mehmet M. (35) idaresindeki otomobil, Aksaray-Yeşilova yolu Ulukışlatolu girişinde İsmail Y. (31) yönetimindeki odun yüklü kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Mehmet M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan sürücü İsmail Y. ile kamyonetteki Adem D. (28) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.