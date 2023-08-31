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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aksaray'da otomobilin odun yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:29
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        Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Aksaray'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet M. (35) idaresindeki otomobil, Aksaray-Yeşilova yolu Ulukışlatolu girişinde İsmail Y. (31) yönetimindeki odun yüklü kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Mehmet M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kazada yaralanan sürücü İsmail Y. ile kamyonetteki Adem D. (28) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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