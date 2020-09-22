Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AA

Recep Meral (40) idaresindeki 68 LC 638 plakalı otomobil ile İbrahim Ekinci'nin (71) kullandığı 68 KV 027 plakalı minibüs, Aksaray-Nevşehir kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Yaşar Cevizci olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler ile Gülbeyaz Gedek (63),Pınar Yıldız (25),Yadigar Birgin (43) ve Selvinaz Elibol'u (66) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.