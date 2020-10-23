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Aksaray'da otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Aksaray'da işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Aksaray'da otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
İHA

Kaza, Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray sınırları içerisinde Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kısmı trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri servis minibüsüyle toplayan Mustafa S. (41) idaresindeki işçi servisi işçileri şantiyeye götürmek üzere yola çıktı.

Otoyolun trafiğe kapalı olan kısmından ilçe istikametine seyreden 68 AAV 834 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile birlikte servis minibüsünde bulunan toplam 14 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kırşehir Devlet Hastanesi, Sarıyahşi Devlet Hastanesi ve Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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