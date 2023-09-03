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        Haberler Gündem Aksarayda selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Aksarayda selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu

        Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:01
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        Aksaray'da selde 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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        Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Bazı belde ve köylerde sel meydana gelirken yollarda da çökme oldu.

        Ihlara yolu Kireçlik mevkisindeki su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekipler, Kireçlik mevkisinde sel sularına kapılan Gülseren E'nin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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