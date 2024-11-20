Aksaray'da tabancasını temizleyen polis, kazara çocuğu vurdu

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi.

Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö (50), iddiaya göre, görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Efe. C.D'nin sağ bacağına isabet etti.