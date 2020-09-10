Aksaray'da tedbirlere uyduğu belirlenen 19 iş yerine

AA

Vali Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgelere göre Aksaray'da da kurumların denetlendiğini söyledi.

Üst üste yapılan 3 denetimde bütün kurallara tam anlamıyla riayet eden kuruluşlara "Kovid-19 Güvenli Alan Sertifikası" verildiğini ifade eden Aydoğdu, "Koronavirüsten kurtulmak, sadece devletin birimlerinin hassasiyeti ile mümkün değil. Çocuklarımız okula gidemiyor. Normalleşmemiz gerekiyor. Onun için herkese çok ciddi görevler düşüyor. Biz bu kollektif aklı oluşturduğumuz zaman Türk milletinin aşamayacağı hiçbir engel yoktur." dedi.

- "Aksaray Valiliğinin Kovid-19 tedbiri, örnek gösterildi "

Aydoğdu, Aksaray Valiliğinin 2 Eylül'de aldığı, karantinaya uymayanların kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp, belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulması kararının İçişleri Bakanlığınca tüm illere örnek gösterildiğini vurgulayarak, kararın ardından kentte karantinada olması gerekenlerin, tedbirlere uyup, dışarı çıkmadıklarının gözlendiğini bildirdi.

Alınan kararın, kentte dikkatli ve etkin uygulandığını, olumlu sonuç aldıklarını dile getiren Vali Aydoğdu, "Valiliğimizce alınan bu karar, özellikle karantinaya alınan vatandaşlarımızın kontrolü, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla etkin şekilde uygulandı. Bu manada çok olumlu sonuç almamıza vesile oldu. Aksaray'da aldığımız bu tedbirler bir çok ilimizde de uygulanmaya başlandı." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, tedbirlerin Aksaray'da etkin şekilde uygulandığını, Bakanlık kararları ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun gelişen duruma göre ilave tedbirler alarak bu konuda mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Hamza Aydoğdu, 3 denetimde de tam tedbir aldığı belirlenen toplam 19 işyerinin temsilcisine "Kovid-19 Güvenli Alan Sertifikası" verdi.