"Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. Ulaşılan odaların tavanı bir insanın eğilmeden dolaşabileceği kadar yüksek. Yer altı şehri, araştırmalarımıza göre 8 kattan ve 40 odadan oluşuyor. Şu an 3 katı gezilebilmekte. Çalışma gerçekleştirilmesi halinde yer altı şehrimizin nereye kadar gittiği, hangi medeniyetlerin yaşadığı gün yüzüne çıkmış olacak."