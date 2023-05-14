Aksaray Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aksaray Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Aksaray başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Aksaray seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Aksaray Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.58 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.5 oldu. Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 165.491 oyla yüzde 71.69 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.280 oyla yüzde 22.21 - Sinan Oğan: 13.021 oyla yüzde 5.64 - Muharrem İnce: 1.048 oyla yüzde 0.45 aldı. Aksaray 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Aksaray Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.90 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:20 itibarıyla yüzde 83.5 oranında açıldı. 2023 Aksaray milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 142.033 oyla yüzde 69.42 - Millet İttifakı: 51.304 oyla yüzde 25.08 - Ata İttifakı: 2.137 oyla yüzde 1.04 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.634 oyla yüzde 0.8 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 302 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 21:20 itibarıyla 2023 Aksaray milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

