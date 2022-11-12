2 metrelik elektrik çukuruna düşen Eren'i, AFAD ekibi kurtardı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sokakta oynadığı sırada dengesini kaybederek elektrik direği için açılan 2 metrelik çukura düşen Eren Eren (12), AFAD ekibince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Helvadere beldesinde meydana geldi. Eren Eren, sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, elektrik direği için açılan 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Eren'i çıkaramayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar olan çukurun çevresi, iş makinesiyle genişletildi. Ardından çukura inen AFAD ekibi, Eren'i kurtardı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren´in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-12 15:39:46



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